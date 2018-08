Fotoclubs Bergen op Zoom doen In Europa

Alle foto's hebben als thema In Europa, want dat is de landelijke insteek voor de monumentendagen. FoBoZ heet de samenwerking van de fotoclubs.

Voorproefje

Wat er op 8 en 9 september staat te gebeuren is een voorproefje van 2019. Want in dat jaar staat de Brabantse Wal uitgebreid stil bij het feit dat het 75 jaar is geleden dat deze regio is bevrijd van de Duitse bezetting. Daarom komt er volgend jaar een fotomanifestatie met als onderwerp Vrij. De voorbereidingen voor die grote expositie van volgend jaar zijn op dit moment alle in volle gang.

Zeven

Aan het thema In Europa van dit jaar doen mee fotoclub Nadir, fotoclub Zuidwesthoek, fotoclub Obtica, fotogroep 4Zoom, fotoclub Fixed Focus, fotoclub Click-et en fotogroep MWBZ mee. De expositie van de foto's van de leden van deze zeven clubs is tijdens Kunsten in de Monumenten te vinden in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt, in raadszaal, collegekamer en achterhal van het historische Stadhuis aan dat plein en in verschillende ruimte van Theater De Maagd.

Bij de VVV zijn flyers te vinden over de expositie.

Volledig scherm In Europa. © Deelnemer fototentoonstelling

Volledig scherm In Europa. © Deelnemer fototentoonstelling