Foto's Synagoge: ‘Sta stil bij de mensen die er niet meer zijn’

Bianca (15) uit Ossend­recht is al twee weken vermist, politie vraagt tips

15:21 OSSENDRECHT - De 15-jarige Bianca Abageru is al sinds 16 augustus vermist uit Ossendrecht, meldt de politie. Ze is voor het laatst gezien op de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan. Omdat de tiener al twee weken verdwenen is, is de status van de vermissing verhoogd naar ‘urgent’.