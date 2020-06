Forum bezorgd over integriteit bij Bergse bezuinigingsoperatie

BERGEN OP ZOOM - Forum voor Democratie in de Brabantse Staten wil dat commissaris van de Koning Wim van de Donk zich uitspreekt over de betaalde aanstelling van de voormalige informateurs Ad Verbogt en Arjan van der Weegen als begeleiders voor het uitwerken van de enorme bezuinigingsoperatie. De partij vreest dat de integriteit hiermee in het geding is.

Het Brabantse Statenlid Maikel de Bekker van Forum voor Democratie heeft daarover een brief gestuurd aan Van de Donk. De Bekker woont in Bergen op Zoom en is tevens burgerlid voor Lijst Linssen, de partij die zich als enige fractie in de gemeenteraad faliekant tegen de vervolgopdracht voor Verbogt en Van der Weegen keerde. ,,Maar de brief schrijf ik als Statenlid en betrokken inwoner van Bergen op Zoom”, laat De Bekker per mail weten.

Zakencollege

Verbogt en Van der Weegen hebben in de voorbije maanden samen met de gemeenteraad de basis gelegd voor het bezuinigingsakkoord. Inmiddels is er een nieuw zakencollege gevormd met daarin drie wethouders van buitenaf, dat de bezuinigingen concreet moet uitwerken. Daarover moet medio oktober duidelijkheid zijn in de begroting 2021.

Van der Weegen is raadslid voor GBWP en geldt als politiek leider voor die partij. Hij neemt nu ontslag als raadslid maar sluit niet uit dat hij in het najaar terugkeert in de gemeenteraad zodra zijn rol als betaald begeleider erop zit. Met andere woorden: hij zet nu zijn politieke pet af om die mogelijk in het najaar weer op te zetten.

,,Wat is dit nu weer voor poppenkast”, reageert Van der Weegen, die de brief van Forum niet los kan zien van Lijst Linssen. ,,Iedereen weet dat Forum voor Democratie in Bergen op Zoom nauwe banden heeft met Lijst Linssen.” Van der Weegen snapt niet dat hijzelf niet benaderd is door De Bekker. ,,Als je twijfelt aan iemands integriteit dan spreek je die persoon er op aan, dat staat in elke gedragscode.”

Afstand politieke functie

Lijst Linssen mag volgens hem vinden dat hij de opdracht niet had moeten aannemen. ,,Ik snap dat ook nog. Ik ben politiek leider van GBWP, de grootste fractie. Ik kan begrijpen dat een fractie denkt dat ik te veel politieke invloed heb.” Het is de reden waarom Van der Weegen zijn politieke functie neerlegt. ,,Ik heb er zelf mee geworsteld. Maar elf fracties willen graag dat ik de opdracht doe. Mijn eigen club heeft er van die elf nog de meeste moeite mee. Die heeft mij al lange tijd moeten missen.”