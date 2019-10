Fort Smakelijk geeft eenzame mensen een gratis kerstdiner op Eerste Kerstdag

Bergse dichter Bert van den Helder tweede bij landelijke dichtwed­strijd

28 oktober BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Bert van den Helder is afgelopen weekend tweede geworden bij het NK LightVerse in Emmen. Tijdens het kampioenschap, dat wordt georganiseerd door Taalpodium Stem, let de jury op drie hoofdzaken: het gedicht, de manier waarop het gedicht wordt voorgedragen en het plezier dat wordt beleefd. Ook speelt mee hoe de dichter het publiek weet mee te krijgen. Het thema van het NK was ‘Lichtvoetig’. Met zijn gedicht ‘Spaarzegeltjes’ is het van Den Helder dus gelukt om tweede te worden.