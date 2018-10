Fort Henricus weer net als vroeger

Eis: jaar cel tegen Bergenaar voor bezit kinderpor­no en ontucht

6:00 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Tegen de 37-jarige R.A. uit Bergen op Zoom is donderdag een jaar cel geëist vanwege het bezit van kinderporno en ontucht met een jongen van 15 jaar oud. Om te voorkomen dat hij zoiets nog een keer doet eiste officier van justitie Arno Vroombout donderdag in de rechtbank in Breda ook nog acht maanden voorwaardelijk.