Fort Henricus in Steenbergen voorlopig gesloten door verzakking

STEENBERGEN - Fort Henricus in Steenbergen blijft voorlopig dicht. Eigenaar Natuurmonumenten heeft geconstateerd dat er grond uit de grondwal is gezakt. Naar de oorzaak loopt een onderzoek. Als dat duidelijk is, start begin volgend jaar herstel van de grondwal en kan het fort komend voorjaar alsnog open voor het publiek.

Natuurmonumenten heeft afgelopen maand meteen veiligheidsmaatregelen getroffen. Met bouwhekken en een bord met 'verboden toegang' is Fort Henricus hermetisch afgesloten voor het publiek. Het zeventiende eeuwse fort werd in september, na een herstelperiode van twee jaar, opgeleverd. Met als doel een feestelijke opening eind oktober. Die kwam er niet vanwege de verzakkingen.

Onderzoek

Naar de oorzaak van het wegzakken van de grond bij het fort loopt momenteel een onderzoek, zegt beheerder René Wink van Natuurmonumenten. ,,Door het inklinken van de grond drukt deze de houten wand bij de ingang naar buiten. Onduidelijk is hoe dat heeft kunnen gebeuren. De aannemer zoekt daar een oplossing voor."

Naast het wegzakken van grond, speelde dit najaar mee dat de grasmat onvoldoende was hersteld. De oorzaak hiervan was een extreem droog jaar. ,,Door een wat nattere periode zien we nu wel degelijk herstel", zegt projectleider Myrthe van der Linden.

De verzakking heeft geen gevolgen voor de houten uitkijktoren op het fort. De stalen constructie is in tact, zegt Wink. De herstelwerkzaamheden aan de grondwal staan gepland voor de tweede week van januari. Wink verwacht dat de werken ruim voor het nieuwe recreatieseizoen klaar zijn, zodat het fort dit voorjaar alsnog open kan. Een exacte datum is niet bekend.

Subsidieproject

Het herstel van het fort is een van de onderdelen van subsidieproject Landschappen van Allure. Net als de Pompejustoren bij Fort de Roovere in Halsteren, de picknicksteigers bij Blauwe Sluis in Steenbergen en de Bunkertreppe in De Heen.