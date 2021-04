Fort Henricus als trekpleister voor Steenbergen? De raad ziet het zitten

De fracties staan achter het plan. Het fort is erg geschikt om Steenbergen te promoten, vat Maurice Remery van Gewoon Lokaal het overheersende gevoel van de raad samen: ,,Naamsbekendheid bereik je met beeld en spraakmakende beleving. Historie, cultuur en natuur kunnen er samenkomen. Hiermee trek je recreanten. Deze uitdaging mogen we niet aan ons voorbij laten gaan.”

‘Wie gaat dat betalen?’

Het is de bedoeling dat een commerciële ondernemer in een semi-open loods activiteiten gaat organiseren. De gracht moet terugkomen. En Het fort moet volgens het plan vrij komen te liggen zodat het van alle kanten te zien is.

Dat rendement zit niet altijd in harde euro's, reageert wethouder Prent. ,,We kijken naast het financiële ook naar het maatschappelijk rendement. Wat levert het op voor cultuur, erfgoed en de vestingstad Steenbergen? Ik zie het zo voor me: als je over 25 jaar bij het fort gaat kijken, denk je: dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen.”