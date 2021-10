Fort de Roovere spik en span dankzij Robby en zijn groenploeg: ‘Buiten bezig zijn geeft voldoening’

Geen vuiltje te bekennen op het parkeerterrein van Fort de Roovere. Ook niet op of rondom de aardewallen. Het visitekaartje van de gemeente Bergen op Zoom staat er spik en span bij. Dat kan ook niet anders. Het is dinsdagmiddag, de dag waarop Robby, cliënt bij van zorginstellingen SDW samen met zijn vrienden van GGZ WNB de handen uit de mouwen steekt.

Dat doen ze inmiddels een slordige twee jaar. En niet alleen in Halsteren. De groep is tegenwoordig ook actief op andere plekken. Zoals binnen de muren van het Ravelijn en de Waterschans. Het is wat ze bij de gemeente ‘social return’ noemen. Zorgorganisaties die iets terugdoen voor de maatschappij. Maar volgens Winny Scheffelaar, die namens de gemeente de kar trekt, is het veel meer dan dat.

Zien of het aanslaat

Quote Trainingen kunnen een extra motivatie zijn om dit werk te gaan doen Winny Scheffelaar, gemeente Bergen op Zoom Plan ‘Zorg voor Groen’, zoals het officieel heet, kan voor sommige cliënten van SDW en GGZ WNB een mooi opstapje zijn naar regulier werk. ,,Daarom zijn we ook zo blij dat een partij als Van Rijn Veiligheidsopleidingen is aangehaakt”, zegt Scheffelaar. ,,Zij bieden trainingen veilig werken aan. Dat kan voor sommige mensen een extra motivatie zijn om dit werk te doen.”

Hoewel het project in 2019 is opgestart, hebben de drie partijen de samenwerking nu pas officieel ondertekend. Een bewuste keuze, legt Scheffelaar uit. ,,We wilden eerst zien of het zou aanslaan. Of psychiatrische patiënten (GGZ WNB) zouden matchen met mensen met een verstandelijke beperking (SDW). Daar kom je maar op een manier achter: in de praktijk brengen.”

Weg naar betaald werk

Bij GGZ WNB heeft Alieke Redeman van dichtbij gezien dat het werkt wanneer cliënten buiten de muren van de instelling actief zijn. ,,Het geeft mensen zelfvertrouwen, voldoening, vergroot de zelfredzaamheid en brengt structuur in iemands leven.” Hilde Hulsen, sectormanager Wonen, Ondersteuning Thuis en Dagbesteding bij SDW Zorg ziet dat ook. ,,Zou mooi zijn als dit project tot betaald werk leidt.”

Quote Het geeft mensen zelfver­trou­wen, voldoening, vergroot de zelfred­zaam­heid en brengt structuur in iemands leven Alieke Redeman, GGZ WNB

Inmiddels is de conclusie duidelijk. Het is een gouden formule. ,,Laat andere organisaties maar aanhaken”, zegt Scheffelaar. Binnenkort volgen nieuwe gesprekken met de zorg en de Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) om te kijken of het project kan bijdragen aan het vervullen van openstaande vacatures.