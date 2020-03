Fort de Roovere: nog meer water in de gracht

HALSTEREN - Nog meer water rond Fort de Roovere. Ten noorden van dit vestingwerk in Halsteren wordt hard gewerkt om de drooggevallen buitengracht weer nat te maken. Het uitgraven ervan is volop bezig. Binnenkort is ook hier water te vinden.

In 2010 keerde Fort de Roovere terug in het landschap. Alleen kenners wisten dat tot dan toe dat hier een belangrijk verdedigingswerk lag. In het terrein kon je de grachten als wandelaar amper nog herkennen. Alleen de hoogteverschillen maakten duidelijk dat dit niet zo maar een doorsnee stukje bos was.

Wereldberoemde Mozesbrug

Fort de Roovere herrees, een omvangrijke klus. Met zijn grachten, zijn wallen. En de inmiddels wereldberoemde Mozesbrug en opvallende Pompejustoren. Maar ook ten noorden van de Schansbaan, tussen die weg en de snelweg A4 ligt een stukje dat bij Fort de Roovere hoort. Een zonk in het landschap, meer was de gracht daar tot nu toe niet. Een wat verloren bosgebiedje.

Maar dat verandert snel de komende weken. Met elke lading grond die er wordt uitgereden komt het natmaken van de gracht een stukje dichterbij. ,,De gracht wordt namelijk doorgetrokken richting de A4,” vertelt Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom.

Schansbaan doorsnijdt gracht

,,De verwachting is dat we ergens in de loop van volgende week de ontgraving gereed hebben‘’ , legt hij uit. Maar dan is het nog niet klaar. ,,De afwerking van de gracht, inclusief de bouw van een bruggetje en een kleine stuw zal de komende maanden verder vorm krijgen.”

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw is de Schansbaan aangelegd. Die doorsnijdt de gracht. ,,Toen was er niet zo heel veel oog voor de historische waarde van de grachtpartij.” In totaal wordt er 5800 kuub zand dat uitgegraven wordt.

Het werk bij Fort de Roovere is een van de laatste onderdelen van Landschappen van Allure.