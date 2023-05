Forse prijsstijgingen drijven kosten op: Bergen op Zoom heeft 1,7 miljoen extra nodig voor Gageldonk-West

indebuurt.nl Het witte goud: 5 x hier haal je asperges in de buurt van Bergen op Zoom

Ze zijn volop te koop! Dan hebben we het natuurlijk over het beroemde witte goud, de asperges uit Bergen op Zoom. Wie durft het om ze in de supermarkt te kopen? Nee, dat doe je natuurlijk bij een van de boeren in de omgeving. Fiets mee langs een aantal boerderijwinkels.