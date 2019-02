Forse gaten in bocht van Randweg-Noord: beetje vorst is al fataal voor asfalt

Het nieuwe Markiezen­hof: de allure die je van een paleis mag verwachten

6:00 BERGEN OP ZOOM - In het Markiezenhof worden de dagen afgeteld naar de heropening. Op zaterdag 16 februari gaan de deuren van het Bergse Stadspaleis weer open, na een interne verbouwing. Veel werk is al gedaan. Nu is het tijd voor de details. Het ultieme doel? Projectleider Jesse van Tetterode is er duidelijk over. ,,De bezoeker in elke ruimte het gevoel geven dat hij of zij zich in een paleis bevindt.‘’