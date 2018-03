Forse delegatie uit Zuidwesthoek bij Brabants Boekenweekboek

verkiezingen Versnippering ligt op de loer in gemeenteraad Tholen

10:16 THOLEN - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Stemt u op een partij of toch vooral een persoon? Of heeft u helemaal geen idee? De PZC helpt u deze weken op weg. Met een digitale kieswijzer én een serie over alle Zeeuwse gemeenten in de krant. Vandaag aflevering 2: wat speelt er in de gemeente Tholen?