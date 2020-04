Forse boetes uitgedeeld voor dumpen afval bij containers in Bergen op Zoom

Deze krant berichtte net na Pasen al over de troep die bij de containers van het milieuparkje aan de Borgvlietsedreef in Fort Zeekant lag. René Langenberg trok daarover aan de bel. Het is ook op de Facebookgroep van de wijk gezet en dat leverde een storm aan reacties. De beheerder van de pagina, Ton van der Veeren, hoopte dat mensen beter gingen opletten wie er vuil stort. Om de verantwoordelijken op te sporen en de kosten te verhalen.

Betrappen van daders

De reactie van wethouder Andrew Harijgens was duidelijk: ,,Asociaal en onacceptabel.” Maar het op heterdaad betrappen van dumpers is lastig. Toch is dat dus gelukt, afgelopen periode. Bij het milieupark aan de Borgvlietsedreef wisten twee handhavers dankzij het snelle handelen van een alerte inwoner twee afzonderlijke daders te achterhalen. Ook bij het milieupark aan de Kamperfoeliestraat kon iemand betrapt worden.

Het gaat niet om het ‘bijplaatsen’ van afval bij de containers, zegt de gemeente in een persbericht. ‘Meestal wordt het afval van een afstandje neergekwakt in de omgeving van de containers. Kennelijk is dan het idee dat de gemeente het wel opruimt en dat de inwoners gezamenlijk wel opdraaien voor de kosten.’

Dumpen erger geworden

Door het hele jaar door komt het al regelmatig voor dat afval wordt gedumpt op plekken waar het niet thuishoort. Maar sinds de Coronamaatregelen van kracht zijn, lijkt het dumpen van afval op verschillende plekken erger te worden.

De gemeente en Saver gaan het dumpen van afval nog scherper in de gaten houden de komende tijd.