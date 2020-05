Fors bezuinigen, maar geen letter over Bergse Vastenavend

BERGEN OP ZOOM - Over de bouwkotten voor de vastenavendbouwers is geen letter te lezen in het Focusakkoord dat dinsdag is gepresenteerd. Of ze er wel of niet komen, is nog niet beslist. ,,Er is nog geen nee”, verduidelijkt Gertjan Huismans, fractievoorzitter van Punt. Maar ook geen ja.

Tien van de twaalf fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben samen het akkoord gemaakt, begeleid door Arjan van der Weegen en Ad Verbogt. Daarom kwamen dinsdag ook de fractievoorzitters aan het woord bij de presentatie ervan. Huismans: ,,Er is meer dan Vastenavend in Bergen op Zoom, maar we snappen de urgentie van de bouwkotten.”

Niet alleen aan de bouwkotten is geen letter gewijd. Er is veel meer niet specifiek benoemd. En wat er staat, is niet in beton gegoten maakte Petra Koenders, beoogd wethouder, duidelijk in een toelichting. ,,In het akkoord zit ruimte genoeg, we doen als college niet klakkeloos wat er staat, we wegen af wat we doen, maar er zullen zware beslissingen zijn, daarvan ben ik overtuigd.”

Op eigen benen

Quote Betaald parkeren op De Heide? Op Fort de Roovere? Zou zo maar kunnen Wat er dan wel staat? Er komt onderzoek naar het ‘op afstand zetten van recreatieve, sportieve en culturele voorzieningen’. Dat kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld theater De Maagd en Markiezenhof. Culturele organisaties moeten op eigen benen komen te staan en eigen inkomsten zien te vergroten.

En ook wordt bekeken of er betaald parkeren is in te voeren op recreatieplekken in het buitengebied. Rond de Stayokay, op De Heide, bij Fort de Roovere, op de Boulevard. ,,Fort de Roovere loopt vol met publiek. Maar geld voor onderhoud is er bij de gemeente niet”, geeft Huismans als voorbeeld. Betaald parkeren kan de kas spekken. En op de Boulevard moet vaak worden schoongemaakt doordat er veel mensen komen. ,,Dan denken wij: de vervuiler betaalt.”

Maar hoe?

Over het sociaal domein, het verzamelwoord voor jeugdzorg, ondersteuning thuis en de sociale uitkeringen, is het laatste woord nog niet gezegd. Hier moet worden bezuinigd, zo’n 4,5 miljoen per jaar maar liefst want nu lopen de miljoenen euro’s weg. Hoe is de vraag. Bergen op Zoom geeft er veel meer aan uit dan er van het Rijk binnenkomt. Maar de zwakste en kwetsbaarste mensen moeten wel hulp blijven krijgen, vinden de tien fractievoorzitters. Wie straks nog wat krijgt, wordt komende tijd duidelijk.

En dan samenwerking in de regio. ,,Bestuurlijke spaghetti”, noemt Carinne Elion van D66 het. ,,We proberen er al jaren grip op te krijgen.” Samenwerken wil de stad best wel. Maar alleen als het wat oplevert. En niet als het geld kost.

Moet dat allemaal?

De binnenstad krijgt ook in de toekomst alle aandacht. En zeker de promotie ervan. Maar dat het simpeler en efficiënter kan is fractievoorzitters duidelijk. ,,We hebben de VVV, Aangenaam Bergen op Zoom, de Stadsmakelaar. En noem maar op. Moet dat allemaal wel zo. Het is zo verzuild”, aldus alweer Huismans. ,,Alle luxe moet eruit”, vulde Aydin Akkaya van GBWP aan.