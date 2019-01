Formulieren: ‘Zonde van de tijd’, zei mijn man altijd

De afgelopen maand mocht ik wat formulieren invullen. Eén daarvan was voor een reisje. Ik vulde het netjes en snel in. Ik was zo klaar. Tot ik mijn ticket kreeg. Daarop stond niet mijn paspoortnaam. Ik had de kleine lettertjes niet gelezen, daar was het fout gegaan. Ik werd boos op mezelf, dit ging me onnodig extra geld kosten.

Brina Franken Het volgende formulier dat ik moest invullen was van de autoverzekering. Ik had de auto niet goed op de handrem gezet, waardoor deze een stukje ging rijden en materiële schade veroorzaakte. Weer zo'n domme fout van mij. Op het schadeformulier waren de vakjes zo klein, dat als je ook maar iets te groot schreef, het meteen rommelig werd.

Op ons bedrijf krijgen we ook vaak te maken met vragenformulieren. Zolang als ik me kan herinneren, komen er ieder jaar papieren binnen voor de landbouwtelling. Zodra die envelop er is, volgt een diepe zucht. De landbouwtelling is voor agrarische bedrijven met de bedoeling gegevens te verzamelen voor administratieve doeleinden. Bijvoorbeeld voor het in aanmerking komen van subsidies of voor de meststoffenwet. De laatste jaren gaat het invullen digitaal. Een taak die Irene op zich neemt, maar beslist niet vol enthousiasme. Ze ze willen namelijk nogal wat weten.

In de tijd dat de formulieren met de hand werden ingevuld, deed mijn man dat. Ook met tegenzin. Zonde van de tijd, zei hij altijd. Hij werkte het zo snel mogelijk af. Ik kon me nooit voorstellen dat iemand kon lezen wat hij had ingevuld, want de vakjes op die formulieren waren altijd te klein voor zijn handschrift. Maar ze werden wel gecheckt, want we kregen soms te horen dat iets fout was ingevuld.

We ontvangen ook regelmatig enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die mogen we anoniem invullen, maar zijn wel verplicht. De vragen hebben altijd betrekking op allerlei landbouwbedrijven. Wij vullen alleen in wat op ons bedrijf van toepassing is. In de loop der jaren hebben we geleerd ook niet te veel in te vullen. Want de vragen verwijzen steeds naar elkaar door en zo blijf je bezig. Ik heb deze vragenlijsten van het bedrijf gelukkig nooit ingevuld. De kleine lettertjes en mijn snel klaar willen zijn, zouden meer problemen geven dan gewenst. Alhoewel ik denk dat Irene deze taak met liefde zou overdragen.