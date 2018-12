Foodstoet Kerst op de Kaai: 'Winter Efteling met lekker eten’

BERGEN OP ZOOM - De sneeuw hangt nog in de lucht, net als de bijtende kou. Perfecte omstandigheden voor Foodstoet 'Kerst op de Kaai', dat dit weekend zijn eerste editie beleeft op de Gedempte Haven. Muts op, sjaal om en in je foute kersttrui genieten van warme glühwein en typisch winterse lekkernijen als een broodje zuurkool of zo'n nostalgische geglazuurde appel.

Kerst op de Kaai is een echte Foodstoet. Maar het bekende decor met heel veel pallets is ditmaal aangekleed met kerstbomen, gezellige verlichting en vuur, heel veel vuur. Dat winterse sfeertje spreekt aan, want het is zaterdagavond hartstikke druk op de Kaai. Bezoekers hebben zich extra warm aangekleed en staan in lange rijen voor de negentien foodtrucks om iets lekkers te bemachtigen. ,,Brrr, het is écht koud'', stampen twee dames zich warm bij Miss Truck, in de rij voor een ouderwets broodje bal. Dan blijkt gelijk wat er niet zo handig is aan deze winterse temperaturen: eten met handschoenen aan is niet te doen.

Eten in een dubbeldekkerbus

Rond de vuurkorven die overal staan, is het dan ook behoorlijk druk. Mensen zitten er gezellig op temperatuur te komen en warmen hun verkleumde ledematen aan het vuur. En wie verdreven wordt door de rook gaat naar de grote tent waar Ivy Linn & the Left Hand Gamblers hun rockabilly swing spelen. Binnen eten kan ook overigens, in een ouderwetse Engelse dubbeldekkerbus. Maar die wordt vooral door de kinderen als speelplaats gebruikt.

Een winterse foodstoet vraagt om winters eten en dat is er volop op de Kaai. Veel foofdtrucks brengen extra gepeperde of kruidige kruidige varianten op hun aanbod zoals het 'tortilla syndicate' van het Nacho Kartel en Vlalala, maar er valt ook veel nieuws te proeven zoals het broodje biefstuk met truffelmayo van Meat at the Bar of de 'verknipte' pannekoeken van Pancake Crumble.

‘Het is net Winter Efteling’

Op een boomstammetje zit de 8-jarige Tijmen te genieten van churros met nutella, wat vooral een plakkerige bezigheid . Zijn moeder Marjan Verstijlen staat te genieten van de gezellige drukte. Ze woont nog maar kort in Bergen op Zoom, vertelt ze en is verrast over de leuke sfeer bij Kerst op de Kaai. ,,Dat hebben ze echt goed gedaan. Het is net de Winter Efteling, maar dan met heel veel lekker eten. Volgend jaar nodig ik mijn hele familie uit.'' Ze heeft het tot nu toe bij glühwein gehouden. ,,Maar ik ben erg benieuwd naar die friet met zuurvlees Piepers en Pikkels en de kroketten van Le Croquet Loquet van 't Spuihuis.''