Fonteinen weg uit Binnenschelde en binnenstad, gemeente op zoek naar ander water

Daarmee verdwijnt na dertien jaar de hoogste fontein van Nederland, want zolang staat de fontein in de Binnenschelde er. ,,In die periode heeft die met regelmaat stilgestaan”, zegt Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente. ,,Tijdens de coronaperiode maakten mensen zich zorgen om de verneveling, dus hebben we hem uitgezet. En bij blauwalg moest -ie uit, bij goudalg. Op die momenten kan zo’n fontein ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.”

Technische mankementen

Momenteel kampt de fontein met technische mankementen en staat deze op advies van Waterschap Brabantse Delta uit. Bovendien kost het in deze tijd zo’n tienduizend euro per jaar aan energiekosten om de fontein aan te houden. ,,Dan is het een afweging of het dat waard is.”

Klimaatadaptief werken

Op de Paradeplaats in de Bergse binnenstad staat een waterornament, waarbij het water door een goot loopt. Ook deze verdwijnt binnenkort. Of er op die plek iets nieuws voor in de plaats komt, is nog niet zeker. Wel wil de gemeente graag water in de binnenstad houden. ,,We willen klimaatadaptief werken, wat wil zeggen dat we meer groen en water in de binnenstad willen. Hoe er dat precies uit komt te zien, is nog niet bekend.”