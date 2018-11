Fokker in Hoogerheide staakt voor een betere cao

Kunstwerk De Bospoort krijgt een nieuwe stek

12:34 BERGEN OP ZOOM - Kunstwerk de Bospoort komt definitief niet terug in de Korte Bosstraat. Er is weliswaar een vergunning, het bezwaar daartegen is recent ongegrond verklaard. Maar bezwaarmakers, kunstenaar en gemeente zijn ervan overtuigd dat plaatsing in de Korte Bosstraat ieder jaar weer zorgt voor discussie en frustratie. Dat is het niemand waard en dus gaat de gemeente op zoek naar een andere plek.