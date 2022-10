Fokker Elmo wimpelt signalen over vertraging bij verhuizing naar Papendrecht af: ‘Bij ons niet bekend’

Binnenkijken bij Dorien is gek op haar jarentwin­tig­wo­ning: ‘Er zit zoveel liefde in dit huis’

BERGEN OP ZOOM - Terugkijkend woonde Dorien Verschuren (45) net een paar jaar te lang in haar vorige appartement. Het is misschien een beetje te vergelijken met een relatie waar de rek uit is. Op een gegeven moment sprankelt het niet meer. Dan is het frisse eraf en als je pech hebt, eindig je verveeld op de bank, zonder de benodigde inspiratie om er nog iets van te maken.

26 oktober