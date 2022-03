Fokker Elmo weg uit Hoogerheide, productie en 900 banen naar Papendrecht: ‘Dit doet heel erg zeer’

De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen en wethouder Lars van der Beek zijn vrijdagochtend door Fokker Elmo bijgepraat over het besluit. De overheveling van de kabelproductie in Hoogerheide naar Papendrecht, maar ook die van de Elmo-fabriek in Helmond die landing gear maakt, moet in kwartaal twee of drie van 2023 zijn definitieve beslag krijgen.