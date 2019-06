Fokker Elmo blij met forse order vliegtuigmotorenfabrikant Pratt & Whitney

Expositie Lage Landen in Markiezen­hof trok 16.500 bezoekers

16 juni BERGEN OP ZOOM - Expositie Lage Landen is een ongekend succes. De tentoonstelling trok 16.500 bezoekers naar het Markiezenhof in Bergen op Zoom. ,,Het overstijgt alle verwachtingen", zegt Cees Meijer, directeur van het stadspaleis. ,,We hadden op 10.000 man gerekend.”