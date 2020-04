Fokker-daken duurzamer met 8940 zonnepanelen

2,6 miljoen kilowattuur

Afronding komend najaar

In twee weken 170.000 euro

,,Het streefbedrag van 170.000 euro was in twee weken binnen, dat is ontzettend snel gegaan. De inschrijving was amper open of het was al vol getekend. Mooi dat mensen investeren, daar staat ook rendement tegenover. En we maken samen met Aviolanda als gemeente Woensdrecht onze groene ambities waar", stelt Adriaansen.