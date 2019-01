FoBoZ organiseert foto-expositie en wandelroute in Bergen op Zoom

Eind september zal de expositie te zien zijn. Dan hangen er foto’s van zeker 120 fotografen op verschillende plekken in het centrum van Bergen op Zoom: onder andere de Gertrudiskerk en het stadhuis op de Markt. ,,We hebben het thema ‘VRIJ’ gekozen”, zegt voorzitter Jac Leenaars. ,,In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding.” Alle fotoclubs van de Brabantse Walgemeenten hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. De expositie begint op 27 september en duurt tot 4 oktober.

Wandelroute

,,We willen ook een container op de Markt gaan plaatsen, een grote camera obscura. Met een kijkgat, waardoor je het stadhuis omgekeerd geprojecteerd ziet”, vertelt Leenaars. Als het aan de fotoclub ligt, komt er ook een projectie op de Maagd, maar daar zoeken ze nog financiële middelen voor. ,,Dan projecteren we op de ramen van de schouwburg de foto’s die ook in de tentoonstelling te zien zijn.” De overige onderdelen van de expositie zijn gelukt met medewerking van onder andere de gemeente Bergen op Zoom en het Cultuurbedrijf.

Gekoppeld aan de tentoonstelling zijn een educatief project en een wandelroute. Die route is vanaf begin april te wandelen, vertelt penningmeester Peter de Jongh. ,,We hebben die opgezet in samenwerking met de Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM), Cultuurbedrijf en het West-Brabants Archief. Verspreid over de route komen foto’s uit de oorlogsperiode te hangen.” Wandelaars kunnen op pad met een brochure in de hand, maar er is ook een app gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om via SBM een rondleiding te krijgen.

Scholen