Fluor maakt leerlingen Sint Maarten zichtbaar

HALSTEREN - Gekleed in gele hesjes, reflecterende jassen en discoverlichting hebben de leerlingen van basisschool Sint Maarten in Halsteren woensdag aandacht gevraagd voor zichtbaarheid in het verkeer. Met als doel minder verkeersslachtoffers. ,,We willen kinderen én ouders bewust maken hoe belangrijk zichtbaar zijn in het verkeer is", zegt leerkracht Greet van Lakwijk.



Of Teun Klinkhamer (12) voortaan iedere dag fluoriserende kleding naar school aantrekt, weet hij nog niet. Zijn klasgenootje Quincy Witte (11) ziet dat wel zitten. ,,Sommige kinderen komen al dagelijks met een geel hesje naar school", zegt het ventje. Ook als leerkrachten met de kinderen op pad gaan, trekken ze bij basisschool Sint Maarten een hesje aan.