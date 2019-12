Fluitketelschuiven is helemaal ingeburgerd in Hoogerheide

Weer geen proefzwem­men in De Schelp, nog steeds legionella

14 december BERGEN OP ZOOM - Er is nog steeds sprake van een legionellabesmetting in de douches van zwembad de Schelp. Dat meldt de gemeente. Daarom is er vandaag weer geen tweede proefzwemdag. Het is nu erg onzeker of het geteisterde zwembad nog voor het einde van dit jaar opengaat.