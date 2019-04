Flinke vertraging van drie kwartier door ongeluk op A58 bij Hoogerheide

Minister Hugo de Jonge is graag te gast bij jeugd van Via Almata in Ossend­recht

18:00 OSSENDRECHT - Jeugdzorg die intensiever is, maar minder tijd en geld kost: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch boekt Via Almata in Ossendrecht succes met de ThuisBest-aanpak. Reden voor minister Hugo de Jonge om er een kijkje te nemen. ,,Voor sommige jongeren werkt dit echt”, zag de vice-premier. ,,Hier kunnen andere instellingen van leren.”