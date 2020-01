Flinke subsidie in Bergen op Zoom voor energiebesparende maatregelen

Bestaande daghoreca ziet nieuwe koffieten­tjes niet graag komen in Bergen op Zoom

14 januari BERGEN OP ZOOM - Horecazaken en dan vooral lunchrooms en koffietentjes schieten als paddenstoelen uit de grond in de Bergse binnenstad. Bestaande zaken hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. ,,We vissen allemaal in dezelfde vijver, maar daar zwemmen steeds minder visjes in”, zegt Ria de Jager van Boulangerie Bernard in de Sint-Josephstraat.