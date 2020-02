Flink bedrag opgehaald voor Stichting Vastenavend

Drugs en cash gevonden na achtervol­ging in Bergen op Zoom, man (27) aangehou­den

13:52 BERGEN OP ZOOM - Een controle van de politie heeft woensdagmiddag geresulteerd in een achtervolging en aanhouding in Bergen op Zoom. In het voertuig maar ook in de woning van de 27-jarige verdachte zijn drugs en geld aangetroffen. Dat meldt de politie.