Flexibel inzetbare robot in West-Brabant: ‘Robot kan alles wat flexwerker ook kan’

32 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Roosendaal en Bergen op Zoom

9:16 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Op verschillende locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom is woensdag en donderdag illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het gaat in totaal om 32 kilo vuurwerk. Zeven mensen hebben een flinke boete gehad.