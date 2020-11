Fleurian in Huijbergen maakt van het restaurant een pop-up store

HUIJBERGEN - Door de corona was restaurant Fleurian in Huijbergen genoodzaakt om opnieuw de deuren te sluiten. Maar bij de pakken neerzitten, zit er voor eigenaren Philip en Lian Pieters en dochter Lielé niet in.

Delen per e-mail

Quote Het was zuur om voor de tweede keer ons restaurant te moeten sluiten Lian Pieters, Fleurian Ze openen op 27, 28 en 29 november opnieuw de deuren van hun restaurant, samen met lokale ondernemers, voor een pop-up store vol cadeautjes. Lian: “Het was zuur om voor de tweede keer ons restaurant te moeten sluiten. Gelukkig heb ik, samen met mijn dochter Lielé een webshop www.birambi.com. Daar kunnen we nu onze energie in kwijt.”

Kleine brievenbuscadeautjes

Met Birambi creëren en verkopen ze kleine, toegankelijke belevingsgerichte brievenbus cadeautjes. Toen de restaurants moesten sluiten, kwam Lian met het idee om een pop-up store in het restaurant te openen. "Hierdoor hebben de klanten de mogelijkheid om de producten die in de webshop verkocht worden, te zien."

,,Doordat andere lokale ondernemers ook hun producten, zoals sieraden borrelplanken, of wenskaarten in het restaurant kunnen laten zien, krijgt kopen in de eigen gemeenschap onder het motto nog meer invulling."

De gemeente Woensdrecht reageerde enthousiast. Voorwaarde was wel dat de coronamaatregelen in acht worden genomen met onder meer een maximum aantal bezoekers van acht klanten in de pop-up store.

Meerdere lokale ondernemers

Vervolgens kwam het idee om meerdere lokale ondernemers uit de gemeente te vragen om hun producten in de pop-up store aan te bieden, en zo ontstond een collectie van flessenpost, wanddecoratie, huidverzorging, zelf gebrouwen Limoncello, kerstdecoratie, huisgemaakte confituur, zelf gebrouwen speciaalbier, beertjes en nog veel meer.

De pop-up store is geopend vanaf 11.00 tot 17.00 uur. Of de pop-up store na deze data ook nog is geopend ligt aan de coronamaatregelen.