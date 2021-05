Flauw? Geen Hippe Friet in Stationsstraat 12, wel sushitent op 12a

Onderne­mers­fonds Bergen lijkt gered: onderzoek naar verschil­len­de tarieven

21 mei BERGEN OP ZOOM - Het Bergse ondernemersfonds, de zogeheten bizone, lijkt gered. Er wordt gestreefd naar meer maatwerk voor de verschillende ondernemers in de stad. Kees van Male onderzoekt in opdracht van ondernemersvereniging Sterck de mogelijkheden. ,,Ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen voor verschillende tarieven zodat er een betere verdeling komt van de bijdragen.”