Fivente bijt in stof in rechtszaak tegen Bergen op Zoom

Overnieuw

Het college legde de gemeenteraad in januari 2017 een bestemmingsplanwijziging voor om de huizen daar weg te zetten. Maar de raad floot B en W terug en vond dat het college zijn werk overnieuw moest doen. Zo zou er niet goed gekeken zijn naar hoe de plannen in het gebied pasten, leidden ze tot nog meer parkeerdruk en wilde de raad eigenlijk iets anders op deze plek.

Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden ging in gesprek met omwonenden, legde het plan naast bestaande visies op het gebied en kwam met een nieuw voorstel. Maar ook dat pruimde de raad niet. Volgens Fivente had de gemeente die stappen al veel eerder moeten nemen en moeten weten dat het plan niet paste in de bestaande visies op het gebied. Daarmee had ze in de ogen van de projectontwikkelaar haar huiswerk niet of onvoldoende gedaan.