‘First Dates’ in Huijbergen met burgemeester als barman, maar Stakke moet verder zonder Jakke

HUIJBERGEN - Na ruim tien jaar gaat het komische Huijbergse duo Jakke en Stakke uit elkaar. Vrijdag is hun laatste optreden in MFC De Kloek.

Met hun gortdroge humor praten Peeter Meesters (Jakke) en Wil de Jong (Stakke) weer de filmpjes aan elkaar die cameraman John Kil heeft opgenomen. Traditiegetrouw met wonderlijke gastrollen. Zo valt er een Huijbergse editie van tv-succes First Dates te zien, met de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen als de barman.

,,Als Stakke kom ik aan de toog zitten en dan vraagt hij wat voor vrouw ik zoek. Ik zeg dat ik alles best vind, als het maar geen Bergse is", grijnst De Jong, zonder de reactie van de ‘barman’ te verklappen.

Vrijgezelle broers in bedstee

Rode draad in de filmpjes is de scheiding van Jakke en Stakke, twee vrijgezelle broers van de oude stempel. Ze worden uit Huize ‘t Hert gezet waar ze een bedstee delen. Jakke vindt onderdak in woonhof Margaretha, Stakke solliciteert bij de broeders in Huijbergen, maar er schuilt geen Wilhelmiet in hem.

,,Ik kom niet door mijn proeftijd heen en mag dus niet intreden", vertelt De Jong met pretoogjes. Hij wist de echte broeder Markus (85) te overreden om zichzelf te spelen. ,,Die maakt zijn filmdebuut bij ons.” Ze treffen elkaar voor de rechter, een rol van wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Geen script, alles improviseren

,,In al die jaren hebben er ruim zestig bekende Woensdrechtenaren meegedaan”, schat De Jong. ,,Zowel zij als wij improviseren alles”, vult Meesters aan. ,,Er is geen script. Alleen een idee en de clou waar we heen willen. We studeren niks in.”

Volledig scherm In 2019 vertolkten Jakke en Stakke de rol van wethouder in de Woensdrechtse raadzaal, gefilmd door vaste cameraman John Kil. Links de echte burgemeester Steven Adriaansen, die in dit geval zichzelf speelde. © Pix4Profs/Tonny Presser

De onderlinge chemie volstaat. ,,Je hebt een fantast als Wil nodig die ook nog eens alles bepaalt", stelt Meesters. ,,Ach, Peter is een onderwijzer die luistert. Heel bijzonder", plaagt De Jong. ,,Maar we vullen elkaar goed aan en schieten nooit in de lach.” Met stalen gezichten vertolken ze de rol van Vivoo-trainers, ruziënd over een 1-1-8-systeem, en situeren ‘Hier zijn de Van Rossems’ in Huijbergen.

Wereldberoemd in eigen dorp

Niet nep: Huize ‘t Hert, dat de Heemkundekring als heemhuisje en expositieruimte mocht gebruiken, wordt in het echt een woonhuis. ,,Passend moment voor mij om na ruim tien jaar te stoppen. Had Rutte ook moeten doen", lacht Meesters. ,,Wel mooi om wereldberoemd geweest te zijn in eigen dorp. En Stakke vindt toch een nieuwe partner...”

De slotuitvoering van Jakke en Stakke begint vrijdag 24 juni om 20.00 uur in De Kloek. De toegang is gratis. De zaal gaat om 19.30 uur open.