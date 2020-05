Financiële stresstest gemeenten: Bergen op Zoom en Breda bungelen onderaan

BDO heeft Nederlandse gemeenten opgedeeld in categorieën gebaseerd op inwonersaantal, en een cijfer gegeven. Een 10 is uitstekend, vanaf 6 is de situatie zorgelijk. 31 gemeenten hebben meer dan 100.000 inwoners. In West-Brabant zit Breda als enige in dat rijtje. Deze stad strandt op plek 24 en haalt een zesje. Breda heeft veel grote kostbare projecten lopen en loopt daarmee veel risico.