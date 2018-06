Financiële problemen HAS hebben geen gevolgen voor Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De financiële problemen van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben geen gevolgen voor de plannen die er zijn in Bergen op Zoom. Dat laat HAS-woordvoerder Lindsay Kemps desgevraagd weten.

Het is de bedoeling dat in de loop van de komende jaren derde- en vierdejaars HAS-studenten, in samenwerking met bedrijven zoals Cosun, aan de slag gaan met innovatieve afstudeerprojecten in en rondom de Markiezenstad. Maar dinsdag is naar buiten gekomen dat de HAS met financiële problemen kampt en onder toezicht van de Onderwijsinspectie staat. In een rapport van de inspectie staat dat 'de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare tijd in het geding kan zijn.' Zo kan het liquiditeitstekort oplopen tot 3,5 miljoen euro aan het einde van dit jaar.

Sterke groei

De HAS-directie wijt de problemen aan de sterke groei van de school en onverwachte bezuinigingen vanuit Den Haag. Reden om nu te bezuinigen en een aantal projecten in de ijskast te zetten. ,,Ons project in Bergen op Zoom behoort daar niet toe", aldus Kemps. ,,Als de overheid en bedrijven bereid blijven te investeren in deze ontwikkeling, dan zetten we dit door."

Geen volwaardige vestiging

In september maakte de HAS bekend naar Bergen op Zoom te komen. In vijf tot acht jaar zou de Bergse HAS uitgroeien tot een opleidings- en onderzoeksinstituut voor honderden studenten en tientallen medewerkers. Maar in februari bleken zaken toch anders te liggen. Directeur Godfried Hijl vertelde tegen BN DeStem dat het nooit de bedoeling is geweest van HAS om een volwaardige vestiging te openen in de stad.

Broedplaats