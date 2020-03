Financieel noodpakket nog worsteling voor Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Het pakket maatregelen van 1,28 miljoen euro waarmee het college van Woensdrecht in 2020 uit de rode cijfers wil blijven, stemt de gemeenteraad niet onverdeeld gelukkig. ABZ en CDA zien sommige versoberingen niet zitten, AKT denkt dat de ingrepen te laat komen. De raadsvergadering waarin het besluit moet vallen, is vanwege corona uitgesteld tot april.

Oplopende, verplichte kosten voor met name WMO- en jeugdzorg dompelden Woensdrecht in 2019 zo’n 2 miljoen in de min. Om herhaling te voorkomen, moet de begroting 2020 worden bijgesteld. Na overleg met de raad, lanceerden B en W een plan dat 1,28 miljoen moet opleveren.

Oppositiepartij AKT is kritisch over de late ontdekking van het tekort in 2019, én over het noodpakket. ,,Na bijna vijf maanden ligt er nu een voorkeursscenario van het college dat deels nog uitgewerkt moet worden”, aldus Maarten de Graaf. ,,En het steekt dat we niks terug hoorden op onze inbreng.”

Geen invloed of inzicht

Dat vindt ook Thierry de Heer (D66). ,,Voor ons gevoel hebben we geen echte invloed of keuzes gehad, en geen inzicht in alle uitgaven. Het totaalplaatje lijkt kloppend, maar er komen wel risico’s op ons af. Zonder extra inkomsten zijn de huidige onderhouds- en voorzieningenniveaus niet te handhaven.”

'Te laat voor 2020'

De Graaf erkent de goede wil van wethouder Henk Kielman, die flink wil besparen door efficiënter te werken. ,,Maar voor 2020 is het gewoon te laat”, denkt de Graaf. ,,Voor alle plannen zijn uitgewerkt en ingevoerd is het september. We moeten over 2020 rekenen op wéér een tekort, en voorkomen dat ook 2021 een verloren jaar wordt.”

Quote We hebben niet optimis­tisch, maar realis­tisch begroot Henk Kielman, wethouder financiën gemeente Woensdrecht Dat doemscenario gaat Kielman te ver. ,,We hebben niet optimistisch, maar realistisch begroot, dus met hogere zorgkosten, maar ook verkochte kavels van bouwplan Noordrand. We werken aan lagere personeelskosten en controle van arbeidsmigranten op toeristenbelasting.”

Manus Bolders (VVD) vindt die richting goed, maar is bezorgd. ,,Kunnen we tegenvallers nog wel opvangen? Schuiven met reserves kan maar één keer.”

Mantelzorgcompliment en rijbewijskorting

Rainier Schuurbiers (ABZ) wil af van de halvering van de post mantelzorgcomplimenten van 25 mille. ,,We moeten mantelzorgers blijven waarderen.” Ook AKT en CDA zien die bezuiniging niet zitten. ,,Dat geldt ook voor afschaffing van de rijbewijskorting voor 65-plussers”, meent Luc de Vos (CDA). ,,Dat halve tarief is een cadeautje dat erg weinig gemeenten geven”, verdedigt Kielman dat besparingsidee.

Ozb heilig huisje?

De ozb gaat in 2020 niet omhoog. ,,Maar wat doen we met dit heilige huisje als het straks toch tegenvalt”, vraagt Ludo Bolders (AKT). Kielman: ,,Als het echt uit de hand zou lopen, melden we dat. En de raad beslist.”

