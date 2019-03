Film over Woensdrechtse nep-raadsvergadering met Jakke en Stakke

HOOGERHEIDE - Het plan om in Huijbergen voor 35 miljoen euro een nieuw gemeentehuis te bouwen en het huidige pand in Hoogerheide te verhuren aan het COA voor de opvang van asielzoekers, heeft tot een ongekend fel debat geleid in de Woensdrechtse gemeenteraad.

Om meteen maar alle inwoners gerust (dan wel teleur) te stellen: bovengenoemd raadsvoorstel is nepnieuws van het zuiverste water, bedoeld voor de jaarlijkse film van het Huijbergse komisch duo Jakke (Peeter Meesters) en Stakke (Wil de Jong). Maar wel opgenomen in de echte setting van de raadszaal en met diverse politici en burgemeester Steven Adriaansen in hun eigen rol.

De film

In de film lanceren Jakke en Stakke als wethouders hun plan voor het peperdure gemeentehuis in Huijbergen, geheel toevallig te bouwen door het bedrijf dat de echtgenoot van hun partijgenote Marleen Michielsen runt... Aanbesteden hoeft niet, volgens de heren. Communicatie? ,,Niet van toepassing. De inwoners van Huijbergen zullen tevreden zijn.” Een hamerstuk, stelt Jakke.

Voor het oog van cameraman John Kil ontvlamt er discussie zoals je die nooit ziet in de echte raad, maar die wel veel meer volk naar de publieke tribune zou lokken dan reguliere vergaderingen doorgaans doen. Iedereen improviseert er op los. Hans de Waal fulmineert in de rol van ABZ-raadslid richting Jakke en Stakke over corruptie, vriendjespolitiek en een dreigend faillissement van de gemeente.

Undercover

Vic Huygens spreekt de vrees uit dat tussen de asielzoekers die het COA in het oude Hoogerheidese gemeentehuis onderbrengt Bergse ambtenaren undercover zullen gaan die de gemeente Woensdrecht proberen over te nemen. ,,Dat wordt een Paard van Troje.” Toine van Agtmaal van de Jakke en Stakke-fractie ziet echter geen probleem. ,,Er wonen toch al veel vreemde lui in Hoogerheide, daar kan nog wel wat bij.”

CDA’er Ad Pijnen zet vraagtekens bij de nieuwbouwlocatie: het hoofdveld van Vivoo. ,,Waar moet de voetbalclub dan heen?” Wethouder Stakke oppert dat Vivoo wel naar de wei van CDA-raadslid Eddy van Wezel kan. ,,Die houdt zijn koeien toch altijd binnen.”

Politieke koehandel

Esther Slootweg rept namens D66 over een communistisch voorstel, maar pleegt wel politieke koehandel. ,,Als er behalve een AZC ook een dierenasiel in komt, kunnen we ermee leven.” Wat volgt is een debat vol harde sneren en schaamteloos eigenbelang.