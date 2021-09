Film over strijd tegen jeugdzorg: ‘Ben weggezet als moeder die de zorg niet aankan’

Alice in Wonderland: Jubileum­show met decors om in te lijsten

1 september BERGEN OP ZOOM - ,,Het is een beetje rommelig, hoor”, zegt Jac van den Elshout als we de dansschool binnenstappen. De zitjes aan de zijkant liggen vol kostuums, lappen stof en hoeden voor de show Alice in Wonderland. De voorbereidingen zijn in volle gang.