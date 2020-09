‘Film by the Sea is buitenkans voor Bergen op Zoom’

BERGEN OP ZOOM - De deelname van C-Cinema Kiek in de Pot aan het Zeeuwse festival Film by the Sea is een buitenkans voor de Bergse horeca, middenstand en musea om bioscoopgangers aan de stad te binden. Die oproep doet secretaris Ria Adriaansen van filmclub Cinema Paradiso.

Nu het fameuze Film by the Sea door corona minder liefhebbers kan ontvangen in Vlissingen, worden er ook films vertoond in Middelburg, Terneuzen, Goes en Zierikzee, én in Bergen op Zoom, als poort naar Zeeland. ,,Nu er al zo veel activiteiten zijn afgelast in Bergen, maar wij van 17 tot en met 20 september wel satellietstad zijn voor dit gerenommeerde filmfestival, moeten we daarop inhaken”, vindt Adriaansen.

Lees ook Bergse bios haakt aan bij Zeeuws festival Film by the Sea Lees meer

Filmliefhebbers uit hele land

,,Vlissingse ondernemers zetten rond het festival altijd acties op touw, van een speciale lunch tot aanbiedingen of rondleidingen. Straks komen er vanuit het hele land ook mensen naar Bergen op Zoom om films te bekijken. Het zou het jammer zijn als die parkeren bij de Kiek, maar na afloop meteen weer naar huis rijden. Of per trein komen, maar de binnenstad overslaan. Ik hoop dat Bergse cafés, restaurants en winkels hierop inspelen, of de gidsen van de Stichting Bezichtiging Monumenten.”

Quote Het zou jammer zijn voor de stad als mensen parkeren bij de bioscoop bij de Kiek en na de film meteen weer naar huis rijden Ria Adriaansen, filmclub Cinema Paradiso

De kracht van Film by the Sea moet niet onderschat worden, benadrukt Adriaansen, die vorig jaar in Vlissingen plots naast de beroemde Franse regisseur Claude Lelouch stond. ,,Dus nu Bergen op Zoom door corona deze unieke kans krijgt, moeten we dit samen tot een succes maken. Dan is dit mogelijk niet iets eenmaligs, maar een blijvertje.”

Negen titels met echte toppers

Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 september draaien er bij Cinema Kiek in de Pot, vlakbij winkelcomplex De Zeeland, in twee zalen tegelijk twee verschillende voorstellingen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. Op zondag 20 september is dat om 11.15, 15.00 en 18.45 uur. ,,Het gaat om negen voorpremières van mooie titels waar echte toppers tussen zitten, zoals ‘The Singing Club’ en de Franse film ‘Deux’”, geeft Adriaansen aan.

Hoewel de diverse gangpaden in de moderne bios bij de Kiek handig en veilig zijn in deze tijden, blijft de zaalcapaciteit door corona toch beperkt. Daarom adviseert Adriaansen om vooraf te reserveren. ,,Een kaartje kost in Vlissingen 11 euro, maar bij ons 10 euro en voor filmclubleden slechts 7,50 euro. Mensen kunnen ook ter plekke lid worden.” Online reserveren kan via de website van Cinema Paradiso of C-Cinema’s. Daar is ook de hele programmering terug te vinden.

Sparren over Bergse initiatieven

De Bergse deelname aan Film by the Sea kost Bergen op Zoom niets, stelt Adriaansen. ,,Eigenaar Carlo Lambregts van C-Cinema’s steekt zijn nek uit, zonder subsidie, in een tijd dat bioscopen het lastig hebben. Mooi dat dit dan toch mogelijk is.” Ondernemers die met Adriaansen willen sparren over haar oproep, kunnen contact opnemen via info@cinemaparadiso.nl.