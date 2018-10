File op Zoomland bij Bergen op Zoom? Wen er maar aan!

Gemor over Zoomland aan de oostkant van Bergen op Zoom is er al jaren. Maar sinds de A4 is doorgetrokken tot aan Dinteloord is het steeds vaker een terugkerend beeld: file. ‘s Ochtends vooral richting Hoogerheide. Waardoor verkeer dat richting Roosendaal wil ook vastloopt. Bergen op Zoom is er over in overleg gegaan met Rijkswaterstaat. ,,Want dagelijks Bergen op Zoom bij de filemeldingen horen is niet de reclame die we voor ogen hebben”, zegt Erwin Stander, de woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom.