Fijnproevers en liefhebbers genieten bij Bergs Bierfestival

Auto rijdt van de dijk bij Oud-Vossemeer

21:26 OUD-VOSSEMEER - Tussen Tholen en Oud-Vossemeer is zaterdagavond een auto van de dijk af reed en in de sloot terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plekke. De bestuurder raakte niet gewond, maar zijn auto is wel zwaar beschadigd.