Fietsverlichtingsactie tegen 'zwartrijders' in Ossendrecht

OSSENDRECHT - Jongeren die met slecht of zelfs zonder werkend licht ‘s avonds door Ossendrecht fietsen: het was het buurtpreventieteam al langer een doorn in het oog. Samen met de politie en het Dorpsplatform hielden ze dinsdagavond een veertigtal fietsers staande om ze te waarschuwen.

,,Het was de buurtpreventie in Ossendrecht opgevallen dat er in de avonduren vooral jeugdige fietsers op weg zijn naar verenigingsactiviteiten en dat ze vaak zonder licht reden”, vertelt de Ossendrechtse wijkagent Frank Nolten. ,,Zeker nu het al zo vroeg donker is, maakte het team zich daar zorgen over. Het levert immers toch de nodige verkeersgevaarlijke situaties op.”

Reden genoeg voor Nolten om met het buurtpreventieteam en het Dorpsplatform dinsdagavond een verlichtingsactie te houden tegen dit onveilige gedrag. ,,Het is gevaarlijk als je slecht zichtbaar bent. Je loopt meer risico dat je wordt aangereden. Vandaar deze campagne.”

Nog een bekeuring

Het buurtpreventieteam zou toch al op pad gaan in het kader van de inbraakpreventie. ,,Dat hebben we gecombineerd met de actie voor de verkeersveiligheid", aldus Nolten. ,,We hebben zo'n veertig fietsers, vooral jonge gasten, aangesproken. Wie zijn verlichting niet op orde had, kreeg echter nog geen bekeuring, maar een waarschuwingsformulier met uitleg over hoe het wel moet."

De wijkagent zag opgeluchte gezichten. ,,De meesten waren al lang blij dat ze geen boete kregen. Want er staat toch 55 euro op als je fietsverlichting niet in orde is. We hopen ze voortaan wel goed zichtbaar in het donker gaan rijden.”

Armband

Fietsers die wel keurig verlicht passeerden, kregen een fluorescerende armband cadeau. Die waren voor deze actie beschikbaar gesteld door de gemeente Woensdrecht.