Fietsster (57) uit gemeente Steenbergen komt om het leven na botsing met auto in Bergen op Zoom

in liefdevolle herinnering Zelfs zingen deed Edith Nieremeij­er (1953-2021) voor het goede doel

ROOSENDAAL - In het gezin van Edith en Cees Nieremeijer stond alles in het teken van muziek. De klassiek geschoolde zangeres Edith overleed in december aan corona. Ze was 68 jaar oud.

21 maart