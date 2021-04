Fietsroute van 410 kilometer: vanaf juni van Bergen op Zoom naar Edam langs de verdedigingslinies

De route is nog volop in de maak, laat voorlichter Anita Bakker namens Fietsplatform.nl weten. Samen met VisitBrabant is de nieuwe langeafstandsroute tot stand gekomen. Binnenkort moet de fietsgids met de route klaar zijn en ondertussen wordt hard gewerkt aan de bewegwijzering. De Waterlinieroute is compleet nieuw, met slechts een kleine overlap in het noorden, bij de Stelling van Amsterdam.