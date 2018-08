Fietspad Huijbergseweg tijdelijk vol hobbels vanwege slimme verlichting

video Britse milieuacti­vist fietst van Engeland naar Australië en maakt tussenstop in Bergen op Zoom

10:00 BERGEN OP ZOOM - De aandacht trok Martin Hutchinson gisteren zeker in Bergen op Zoom. Zijn opvallende ligfiets is aangekleed met veiligheidshesjes in felle gele en oranje kleuren. Beplakt met krantenartikels. En anders viel hond Starsky wel op: zodra hij een andere hond bespeurde, rende hij op hem af.