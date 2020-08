Fietspad Halsters Laag komt er, maar wanneer?

HALSTEREN - Er komt zeker een fietspad door het Halsters Laag. Maar wanneer? Daar kan gemeentewoordvoerder Erwin Stander niets over zeggen. ,,Maar er komt een verhard pad, dat is nog steeds het plan.”

En het geld is er. Uit de pot van de Landschappen van Allure, subsidie van de provincie waarmee in Bergen op Zoom tal van projecten zijn mogelijk gemaakt. Landschappen van Allure is inmiddels afgesloten. ,,Maar we hebben voor het fietspad uitstel gekregen. We gaan er nog steeds voor”, klinkt het heel overtuigd.

Volgens Stander loopt dit moment de aanvraag voor de vergunning. Er is in dat kader onder meer onderzoek nodig naar de flora en fauna in het gebied.

Dassenberg

Het fietspad zou moeten komen te lopen van Laageinde, de weg die parallel loopt aan de A4, richting Steenbergen. Achterlangs landgoed De Dassenberg. Langs de Ligne. Om te eindigen op het Oudelandsdijkje, een polderweggetje tussen de Moerstraatseweg en Halsterseweg.

Aanvankelijk dacht Bergen op Zoom het pad al voorjaar 2019 aan te leggen, maar vertraging op vertraging heeft het project tot nu toe opgehouden. Onder meer door fouten in de vergunningaanvraag. Maar ook door bezwaren van omwonenden, IVN Groene Zoom en de Stichting Behoud Halsters Laag. Ze vrezen aantasting van de natuur. Nu kent het Halsters Laag alleen een wandelpad, het Laarzenpad. Verder is het gebied niet toegankelijk.

Maaien

Inmiddels heeft Louis van der Kallen, raadslid voor de BSD, vragen gesteld. Want de strook land waar het fietspad moet komen wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer gemaaid. Er groeit volgens hem onder meer giftig Jacobskruiskruid. Dat maaien gaat volgens de gemeente nu alsnog gebeuren. Die opmerkt dat het Jacobskruiskruid alleen giftig voor beesten als het in gedroogde vorm in voer terechtkomt.