Fietspad Halsters Laag komt er, maar niet iedereen is blij: ‘Pad zakt binnen een jaar de grond in’

Niet iedereen in Het Laag is enthousiast over de aanleg van het pad dat boven het maaiveld komt. Omwonenden vrezen dat het pad binnen de kortste keren wegzakt in de drassige ondergrond. ,,Dat pad ligt volgend jaar een halve meter dieper en wordt bagger. Het gaat een gigantisch vermogen kosten om het begaanbaar te houden.’’



De Korte gelooft echter heilig in de brede laag funderingsmateriaal. Bij Fort de Roovere in Halsteren is dezelfde techniek toegepast. Het gaat bovendien om schoon materiaal dat geen negatief effect heeft op het grondwater in het gebied. ,,Het is niet afkomstig van slooppartijen. Je gaat er geen koper of glas tegenkomen.’'