Fietsersbond vreest voor veiligheid Halsterseweg-Noord

60 jaar oude plaquette uit Hoogerhei­de terug bij ‘onthuller’ Leon Plompen

26 maart HOOGERHEIDE - Van graanopslag, via supermarkt naar gemeentewerf en brandweerkazerne. Het pand aan de Doelstraat 3 in Hoogerheide kent vele invullingen. Ossendrechtenaar Leon Plompen, die in 1958 een plaquette onthulde bij de start van de bouw, kreeg dat gedenkteken dinsdagmiddag in handen.