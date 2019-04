Fietsersbond teleurgesteld in problemen snelfietspad tussen Bergen op Zoom en Roosendaal

Auto over kop geslagen op A4 bij Dinteloord, inzitten­den gewond naar ziekenhuis

7 april DINTELOORD - Op de A4 ter hoogte van Dinteloord is zondagochtend een auto over de kop geslagen. De inzittenden raakten daarbij gewond en moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was de rijbaan enige tijd afgesloten.