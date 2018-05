Fietsersbond Bergen op Zoom vreest uitstel van nieuwe fietsenstalling

In een brief aan de Bergse gemeenteraad spreekt voorzitter Piet Bruys van de plaatselijke Fietsersbond zijn verbazing uit over de gang van zaken. Hij wijst erop dat de stad al jarenlang een goede stalling ontbeert. ,,Als het gaat over een bewaakte parkeervoorziening in hartje centrum heeft de gemeente een flinke achterstand opgelopen ten opzichte van andere gemeenten. Zo hebben alle andere gemeenten in Noord-Brabant met meer dan 50.000 inwoners een gratis, bewaakte fietsenstalling met ruime openingstijden."

Overlast

Bruys begrijpt weinig van buurtbewoners die overlast vrezen. ,,De ingang van de fietsparkeerplaats komt in de Fortuinstraat. Al minstens 50 jaar is die in de nachtelijke uren van weekenddagen een drukke verbindingsstraat tussen de horeca van de Lievevrouwestraat en Steenbergsestraat met de horeca op de Grote Markt. Voor mensen die hier wonen en zijn komen wonen is dit een gegeven."

Positieve impuls